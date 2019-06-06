В Невском районе возле КАД разрастается гигантская свалка

Экологи из организации "Зеленый фронт" сигнализировали о том, что ранее законсервированная свалка на выезде из города, в районе Уткиной заводи стала стремительно разрастаться и по своей площади уже сопоставима со ста футбольными полями. Активисты называют ее, загрязняющую земли Всеволожского лесничества, "невероятной" и "незаконной": новые горы мусора приобретают "промышленный масштаб".

"Здесь нет абсолютно никакого контроля за нарушителями, огромная свалка продолжает расти и никаких работ по ликвидации мусора и рекультивации территории не предпринимается долгие годы. Речь идет о примерно 1,5 миллионов кубометров незаконно размещенного мусора и свалка лишь растет", - сокрушается руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

По подсчетам экологов, трехметровым слоем отходов различного типа (гнилые овощи, строительный, промышленный мусор) завалена земля площадью 50 гектаров.

Фотография: "Зеленый фронт"

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