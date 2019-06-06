Более 700 га российских лесов охвачено огнем

По состоянию на 6 июня в России горят леса общей площадью 712 га, о чем сообщается на сайте ФБУ "Авиалесоохрана". Остальные субъекты Федерации по площади распространенного огня многократно опережает Красноярский край: в этом регионе горит 517 га деревьев, тогда как на территории его ближайшего "преследователя", Забайкальского края, огонь охватил 60 га.

Со стихией по стране в настоящий момент борятся около 1300 специалистов и почти 250 единиц техники. В нескольких районах республики Тыва ввели режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим ввели еще в 42 регионах.

Сообщается, что за один день 5 июня удалось потушить 47 пожаров общей площадью почти 300 га.