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13:20

Милонов: Бордели с секс-куклами заслуживают только уничтожения

фото ЗакС политика Милонов: Бордели с секс-куклами заслуживают только уничтожения

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в ожидаемо резкой манере отреагировал на открытие возле Московского вокзала первого легального борделя Dolls Hotel, в котором можно воспользоваться по назначению различного вида секс-куклами. Политик, как обычно апеллируя к нравственным ценностям, желает осуществления скорейшего прекращения работы заведения и крайне негативно оценивает его владельцев, о чем политик поспешил сообщить в своем Instagram.

"Считаю, что это откровенные подонки и негодяи. Они заслуживают только уничтожения", - лаконично отрезал Милонов.

Между тем, авторы проекта придерживаются альтернативной точки зрения.

"Открытие Dolls Hotel в центральной части культурной столицы значимое событие! В Санкт-Петербурге традиционно большое число молодых людей с активной жизненной позицией и прогрессивными взглядами, поэтому мы не сомневаемся в большом спросе на наши услуги", - заявил основатель своеобразного "досугового центра" Дмитрий Александров.

Первое подобное заведение открылось в столице годом ранее.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:31    
Милонов, хватит одни слова говорить, позови Дацика,  начни действовать! Иначе уличный [цензура]иган  станет  более влиятелен и авторитетен, чем депутат Госдумы!

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