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13:55

Соратника Гудкова обвинили в работе с "нежелательной" организацией из-за знакомства с "Открытой Россией"

фото ЗакС политика Соратника Гудкова обвинили в работе с "нежелательной" организацией из-за знакомства с "Открытой Россией"

На руководителя нижегородского отделения незарегистрированной "Партии перемен" Дмитрия Гудкова Юрия Шапошникова завели дело о пособничестве "нежелательной" организации за то, что он проводил время с членами "Открытой России" на форуме "Свободные люди", сообщил политик у себя в Facebook. Общественнику инкриминируют ст. 20.33 КоАП.

Гудков уточняет, что протокол Шапошникову вручили после доноса, написанного, по данным политика, "отсидевшим за бойню со стрельбой" членом ОНФ Ильей Савиновым.

"Я даже не буду говорить о том, что прокуратура рассказывает про какую-то мифическую британскую «Открытую Россию»: ну в зубах уже навязало, что нет такой организации. Дело в другом. Теперь для того, чтобы попасть под суд, не нужно нигде состоять или иметь хоть какое-нибудь формальное отношение к оппозиции. Проходили мимо, были знакомы, лайкали? – Нежелательны", - констатирует Гудков, задаваясь вопросом, вручат ли ему аналогичную повестку.

12 июня форум "Свободные люди" пройдет и в Петербурге.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В "Открытой России" неоднократно заявляли, что эти организации не имеют к ним отношения. Несмотря на это, на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации в России) и штрафовали.

В начале 2019 года из-за заведенного на участницу движения Анастасию Шевченко уголовного дела "Открытая Россия" прекратила своё существование. На её "базе" была учреждена одноименная общественная организация.

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