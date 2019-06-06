Горизбирком расширил возможности кандидатов в губернаторы по сбору «муниципального фильтра»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) приняла постановление о расширении круга лиц, которые представляют кандидата в губернаторы и могут из избирательного фонда компенсировать муниципальным депутатам услуги нотариуса, у которого мундепы заверяют подписи для «муниципального фильтра». Это решение ГИК принял на заседании 6 июня.

Проект представлял член городской комиссии Олег Зацепа. Он сообщил, что такая мера облегчит отчетность всем кандидатам в губернаторы. Против документа выступил Алексей Березин. Он заявил, что проект, по его мнению, противоречит нормам закона.

- Насколько правомочно с точки зрения избирательного законодательства в принципе уполномочивать какое-либо лицо по гражданско-правовому договору осуществлять фактически функции уполномоченного по финансовым вопросам кандидата? Законодательство Российской Федерации о выборах исключительно формулирует эти полномочия либо в руках самого кандидата, либо по нотариальной доверенности и передаче уполномоченному по финансовым вопросам. Количество уполномоченных по финансовым вопросам, в том числе законом Санкт-Петербурга, не ограничивается. При необходимости их может быть хоть 100 человек, - пояснил свою точку зрения Березин.

Зацепа ему возразил и заявил, что речь не идет об исполнении функций уполномоченного по финансовым вопросам и всё предлагаемое находится в рамках закона.

- Здесь речь идет о совершенно законной модели, когда, к примеру, кандидат в губернаторы заключает гражданско-правовой договор, предметом которого является организация сбора подписей депутатов муниципальных советов. При этом, лицо, которое оказывает соответствующие услуги, организационные услуги кандидату, за счет средств полученных им по этому договору выплачивает наличные деньги в том числе депутатам под компенсацию их расходов. То фактически оказывает услуги своим иждивением, говоря языком Гражданского кодекса. В данном случае оно не подменяет собой уполномоченного по финансовым вопросам, - добавил Зацепа.

Березин настаивал на своём и проголосовал против проекта постановления. Один из членов ГИК воздержался, остальные проголосовали за – документ приняли.

Помимо этого, Горизбирком рассмотрел другие вопросы. В частности, одобрил смену члена территориальной избирательной комиссии №1. Полномочия сложила представитель «Справедливой России» Марина Белоненко, а на её место назначили другого эсер а – Анну Черкасову.

Также ГИК снова отказался передавать полномочия ИКМО «Гражданка» ТИКу №1. В пользу этого решения назвали три аргумента.