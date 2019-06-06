Обвиняемых в поджоге офиса ФАН отпустили из СИЗО

Шеф-редактора петербургского издания «Вкризис.ру» Вадима Лифшица, обвиняемого в поджоге офиса информационного агентства ФАН, в ночь на 6 июня выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Лифшица Владислав Лапинский.

Супруга обвиняемого Юлия Кузнецова подтвердила, что под подписку отпустили и других фигурантов этого дела: Аркадия Орлова, Игоря Васильева и Василия Кирсанова.

По словам Лапинского, 5 июня следствие переквалифицировало обвинение с части 2 статьи 213 (хулиганство совершенное группой лиц по предварительному сговору) на часть 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества). После этого всем фигурантам изменили меру пресечения.

- Предварительное следствие уже подходит к окончанию. Через неделю, может быть две, мы должны уже закончить, - добавил адвокат.

Напомним, офис редакции ФАН подожгли в ночь на 9 октября 2018 года. В редакции в это время находились три человека, никто из них не пострадал. В конце ноября были задержаны и арестованы четверо обвиняемых по делу о поджоге. Ряд российских и иностранных СМИ связывает ФАН со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.

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