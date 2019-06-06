Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:25

Профессор Травин скептически оценил значение ПМЭФ

фото ЗакС политика Профессор Травин скептически оценил значение ПМЭФ

Экономист, профессор Европейского университета Дмитрий Травин, давая интервью "Эху Петербурга" в первый день международного экономического форума, проводящегося в городе, парадоксальным образом вспомнил о нем только в самом конце общения с журналистами. Для этого факта у него нашлось объяснение: по мнению ученого, мероприятие не несет в себе никакого серьезного и стратегического смысла и выглядит в его глазах как "хороший чемодан без ручки".

"Если иностранные гости хотят узнать, как построить такую экономику, которая десять лет в стагнации с падением реальных доходов без ощутимого развития, и это в стране очень богатой природными ресурсами, нефтью, газом... Если вы хотите научиться этому, приезжайте на ПМЭФ, вас там научат", - иронично заметил гость радиостанции.

В действительности, у участников форума, как представляется профессору, имеется гораздо более приземленная мотивация.

"На самом деле люди в белые ночи приезжают за счет своих фирм пожить в хороших дорогих отелях и потусоваться. Вот, собственно, и все значение ПМЭФ",  заключил Травин.

Ежегодное мероприятие на этот раз проводится с 6 по 8 июня.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:43    
Обычная воровская сходка обнаглевшего от безнаказанности ворья.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
15:31 Петербургских активистов задержали у православного храма и оштрафовали за «мат»

15:25 Профессор Травин скептически оценил значение ПМЭФ   1

14:50 В Кремле уверены, что выходцы из ФСО отлично зарекомендовали себя в роли губернаторов   1

14:25 Комитет по контролю за имуществом снес незаконные летние кафе в районе Ржевки

14:15 Обвиняемых в поджоге офиса ФАН отпустили из СИЗО

14:08 Горизбирком расширил возможности кандидатов в губернаторы по сбору «муниципального фильтра»

13:55 Соратника Гудкова обвинили в работе с "нежелательной" организацией из-за знакомства с "Открытой Россией"

13:54 Беглов выступил за создание в Кронштадте особой экономической зоны

13:29 На задержанного во время Первомая петербургского фотографа составили протокол

13:26 Беглов побеседовал с Орешкиным о перспективах расширения ОЭЗ "Санкт-Петербург"

13:20 Милонов: Бордели с секс-куклами заслуживают только уничтожения   1

13:00 В администрации Красногвардейского района назначили нового врио замглавы   1

12:56 Кудрин: Отток капитала из России с начала года достиг 40 млрд долларов   2

12:55 Облаченные в мусор дамы дефилировали по ковровым дорожкам ПМЭФ

12:31 Шендерович гостям ПМЭФ: Стоит ли болтать о либеральных перспективах с теми, кто крышует убийц?   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.