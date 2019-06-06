Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:51

Сидя в спецприемнике, Волков написал и передал на волю статью о "фейк ньюз"

фото ЗакС политика Сидя в спецприемнике, Волков написал и передал на волю статью о "фейк ньюз"

Ближайший сподвижник политика Алексея Навального Леонид Волков, отбывающий 20-суточный арест в спецприемнике, за время своего заключения успел написать историко-публицистическую статью, посвященную проблемам так называемой "постправды" и "фейковых" новостей. Рукописный текст сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, навестившие товарища, передали в редакцию издания "Медуза".

В своей статье политик рассуждает о том, что считать "фейк ньюз" бичом исключительно нашего времени и тем более новейшим трендом в истории человечества - ошибочно. В пример он приводит сатирические рассказы Марка Твена, в которых газеты сбивали с толку читателей, публикуя небылицы о политических деятелях, которые не было технической возможности проверить.

В отличие от 19 века, напоминает Волков, сегодня такая возможность имеется практически в каждом случае, и задача ответственных политиков - помогать людям обращаться с информацией, поскольку она - самое сильное оружие современности.

"Инструментов для работы с информацией — великое множество. Общество, которое научит своих школьников тому, как проверять источники, и тому, как работает институт репутации ученых и экспертов, — победит фейк ньюз много быстрее, чем общество, которое будет упорно портить интернет штрафами и цензурными фильтрами", - уверенно пишет "навальнист".

На свободу оппозиционер, много месяцев спустя задержанный за организацию прошлогодней несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста, должен выйти 10 июня.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
19:55 Правительство введет меры, стимулирующие создание первого ребенка

19:30 В парке Сахарова прошла очередная акция в его защиту

18:56 Вишневский обратился в прокуратуру в связи со сбором подписей за Беглова в школах   2

18:51 Невзоров: Излишки стремительно растущего рейтинга Путина можно экспортировать в Венесуэлу и Сирию   2

18:36 Экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну вновь продлили арест

18:29 Назарбаев гордится тем, что расстался с президентским креслом

18:02 На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве транспортной развязки в Кудрово

17:59 Интернет-критика мусорного полигона в Шиесе оштрафовали на 30 тысяч рублей

17:37 Пушкин возглавляет список важнейших отечественных героев для Путина

17:30 Путин - Британии: Мы должны перевернуть страницу о шпионах и покушениях

17:26 Замдекана юридической академии подтвердил сбор подписей студентов за Беглова   1

16:59 Эсеры готовят пакет "медицинских" законопроектов

16:55 Суд назначил новую экспертизу "Свода" по делу "Сети"   1

16:30 Трассы между Москвой и Петербургом свяжет туристический маршрут "Государева дорога"

16:25 Силовики обыскивали бывшую квартиру экс-координатора "Открытой России" в Тюмени   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.