Сидя в спецприемнике, Волков написал и передал на волю статью о "фейк ньюз"

Ближайший сподвижник политика Алексея Навального Леонид Волков, отбывающий 20-суточный арест в спецприемнике, за время своего заключения успел написать историко-публицистическую статью, посвященную проблемам так называемой "постправды" и "фейковых" новостей. Рукописный текст сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, навестившие товарища, передали в редакцию издания "Медуза".

В своей статье политик рассуждает о том, что считать "фейк ньюз" бичом исключительно нашего времени и тем более новейшим трендом в истории человечества - ошибочно. В пример он приводит сатирические рассказы Марка Твена, в которых газеты сбивали с толку читателей, публикуя небылицы о политических деятелях, которые не было технической возможности проверить.

В отличие от 19 века, напоминает Волков, сегодня такая возможность имеется практически в каждом случае, и задача ответственных политиков - помогать людям обращаться с информацией, поскольку она - самое сильное оружие современности.

"Инструментов для работы с информацией — великое множество. Общество, которое научит своих школьников тому, как проверять источники, и тому, как работает институт репутации ученых и экспертов, — победит фейк ньюз много быстрее, чем общество, которое будет упорно портить интернет штрафами и цензурными фильтрами", - уверенно пишет "навальнист".

На свободу оппозиционер, много месяцев спустя задержанный за организацию прошлогодней несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста, должен выйти 10 июня.