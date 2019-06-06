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16:25

Силовики обыскивали бывшую квартиру экс-координатора "Открытой России" в Тюмени

фото ЗакС политика Силовики обыскивали бывшую квартиру экс-координатора "Открытой России" в Тюмени

Представители Следственного комитета приходили с обыском в квартиру, в которой раньше жил бывший координатор ликвидированного движения "Открытая Россия" в Тюмени Антон Михальчук, объявленный в федеральный розыск по делу о работе с "нежелательной" организацией.

Активист поделился с "МБХ медиа", что давно обыскиваемую жилплощадь покинул и более там не появлялся.

"Я уехал оттуда давно, сейчас там живут совершенно другие люди. Тем не менее там провели обыск и изъяли три компьютера, флэшки, носители и блокнот", - рассказал Михальчук.

По его словам, силовики сообщили хозяйке квартиры, что следственные мероприятия проходят по делу о краже, однако ей удалось увидеть в материалах, мельком показанных ей правоохранителями, упоминание "Открытой России".

"Когда я еще был в Тюмени, следователи по наружному наблюдению установили, где я живу. Не знаю, проходили ли обыски в других квартирах - там, где я прописан. В них сейчас никого нет, поэтому уточнить я это не могу", - подытожил активист.

В мае выяснилось, что еще в марте в отношении Михальчука было возбуждено дело об осуществлении деятельности "нежелательной" организации. После этого его объявили в федеральный розыск.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В "Открытой России" неоднократно заявляли, что эти организации не имеют к ним отношения. Несмотря на это, на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации в России) и штрафовали.

В начале 2019 года "Открытая Россия" прекратила своё существование. На её "базе" была учреждена одноименная общественная организация.

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17:14   alekseysolovyov   alekseysolovyov199198723sb@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

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