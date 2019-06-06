Трассы между Москвой и Петербургом свяжет туристический маршрут "Государева дорога"

В ходе стартовавшего 6 июня Петербургского международного экономического форума руководители сразу нескольких регионов подписали соглашение о создании туристического маршрута по аналогии с "Золотым кольцом", придуманным еще во времена СССР. Новый постоянный маршрут будет носить название "Государева дорога", передает ТАСС.

Она пройдет вдоль трасс, имеющихся в промежутке от Москвы до Петербурга, и свяжет между собой Московскую, Ленинградскую, Новгородскую и Тверскую области.

"Планируем, что к 2025 году туристический поток по ''Государевой дороге'' в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек", - надеется местный губернатор Игорь Руденя.

Проект будет реализовываться при поддержке Ростуризма.