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16:59

Эсеры готовят пакет "медицинских" законопроектов

фото ЗакС политика Эсеры готовят пакет "медицинских" законопроектов

Центральное отделение партии "Справедливая Россия" подготовило подробный доклад, всецело посвященный проблемам в медицинской отрасли, говорится на сайте бессменного лидера этой политической организации Сергея Миронова.

"У нас не хватает почти 30 тысяч врачей в поликлиниках, в частности, недокомплект службы участковых терапевтов составляет уже 30%. При этом, на профильную кадровую программу в рамках нового национального проекта "Здравоохранение" предусмотрено лишь 1,9% от всех затрат. Мы указываем на то, что в стране 17 тысяч населенных пунктов фактически не охвачены медицинской помощью", - перечислил депутат основные тезисы документа.

На базе обширного доклада справедливороссы намерены составить и внести в федеральный парламент целый пакет необходимых, с их точки зрения, законопроектов. Прежде всего, они считают необходимым поднять уровень финансирования медицинской сферы до уровня 7% от ВВП, в то время как сегодня он не дотягивает даже до половины этого показателя. Также речь идет о повышении статуса и зарплат медицинских работников.

"Их зарплаты должны расти не за счет переработок по совместительству, а за счет реального увеличения ставок. Кроме того, мы предложим значительно расширить программу "Земский доктор" – и в плане возможностей участия в программе, и по набору льгот", - уверен Миронов.

Вопиющей несправедливостью, по его мнению, является то, что, лечась амбулаторно, граждане тратят на медикаменты в четыре раза больше, чем государство.

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