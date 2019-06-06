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17:26

Замдекана юридической академии подтвердил сбор подписей студентов за Беглова

фото ЗакС политика Замдекана юридической академии подтвердил сбор подписей студентов за Беглова

«Штаб Навального в Санкт-Петербурге» 6 июня опубликовал аудиозапись, на которой некий Сергей Александрович рассказывает студенту о необходимости поставить подпись в поддержку выдвижения врио губернатора Александра Беглова на должность главы города. В видео к аудиозаписи поясняется, что Сергей Александрович – это заместитель декана в Санкт-Петербургской юридической академии, а студент – учащийся академии Иван Мезенцев.

В разговоре с ЗАКС.Ру замдекана Брыков подтвердил, что вел подобную беседу с Мезенцевым. По словам сотрудника вуза, он не заставлял студента ставить подпись за Беглова. Это была просто беседа, утверждает заместитель декана.

- Иван просто начал сильно возмущаться. Я говорю: «Иван, а что ты возмущаешься?». Вот такой разговор с ним и состоялся. Его никто не заставлял. Как мы можем заставлять? Мы просто разговаривали. Заставлять мы не имеем права никого – это дело личное. Просто когда человек в таком тоне возмущен… Поэтому я тоже [спросил]: «А в чем дело? А почему нет?». Вот и всё, - рассказал Брыков.

Он сообщил, что собирает подписи за врио губернатора и среди родственников. На вопрос является ли замдекана членом штаба Беглова, он ответил утвердительно и добавил «типа того».

В академии поддержать Беглова решили около 15 студентов, сообщил заместитель декана. Он уточнил, что продолжения сбора подписей в академии не будет.

Также Брыков заявил, что заместитель главы администрации Невского района Сергей Оверчук не просил его собирать подписи студентов, как это следует из опубликованной аудиозаписи.

- Наверно, путаете меня с кем-то. Я такие вещи не говорил. С чего бы он к нам приходил? – сказал замдекана.

Пообщаться с Оверчуком ЗАКС.Ру не удалось. Мезенцов же сообщил изданию, что записанный на аудио диалог произошел 4 июня.

- Я прохожу практику в деканате магистратуры. Позвонили с моего деканата бакалавриата, сказали подойти студентам, тем, у кого есть паспорт с собой и имеет прописку в Питере. Я подошел, мало ли что там: какая-нибудь сводка или что-то в этом роде. Захожу, и мне говорят, что они собирают подписи за Беглова. И дальше уже на записи всё слышно, - рассказал студент.

Он добавил, что никакого вознаграждения за подпись не предлагали. Также не было прямых угроз, заявил студент.

- Прям прямо не говорили, что, если не поставишь подпись, то тебя ждут какие-то негативные последствия, но, думаю, это подразумевалось, - пояснил Мезенцев.

По его словам, на президентских выборах академия старалась повысить явку с помощью студентов. Всех иногородних просили оформить открепительные, а студентов с местной пропиской опрашивали, проголосовали они или нет, сообщил Мезенцев.

Напомним, Беглов будет участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать более 76 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, чтобы принять участие в выборах как кандидату. Подписи начали собирать в метрополитене и торговых центрах Петербурга 4 июня.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:32    
На фото, ну, прямо алкаш и взгляд "остекленевший".
Вот вам и культурная столица с таким упырём.

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Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

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