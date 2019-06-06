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Новости

18:36

Экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну вновь продлили арест

фото ЗакС политика Экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну вновь продлили арест

Городской суд Москвы на три месяца, до 13 сентября, продлил арест бывшему руководителю подмосковного Серпуховского района Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, делится "МБХ медиа". Таким образом, ходатайство стороны обвинения было удовлетворено.

Следователь сообщил, что обозначенный срок необходим потому, что в деле уже насчитывается 120 томов; плюс, необходимо завершить ряд процессуальных мероприятий, а именно - опросить свидетелей, дать защите возможность ознакомиться с результатами экспертиз.

Просьба адвоката перевести экс-чиновника под домашний арест вновь была отклонена. Выступая на заседании, он отметил, что его подзащитный страдает от хронических заболеваний, следственных действий по факту не ведется, а допросы свидетелей не требуют содержания Шестуна в СИЗО.

5 июня пребывающий под арестом бывший госслужащий из-за ухудшившихся проблем со здоровьем прервал более чем трехмесячную голодовку.

Уголовное преследование Шестуна связано с инкриминируемыми ему махинациями с землей на сотни миллионов рублей, однако голодающий считает себя жертвой политической расправы: в начале 2018-го года он поддержал протест жителей нескольких городов Подмосковья, восставших против мусорных полигонов. Это, в его трактовке, сильно не понравилось властям, в связи с чем после угроз и "неформальных" переговоров, не поколебавших его позицию, чиновника поместили под стражу.

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