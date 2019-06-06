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18:51

Невзоров: Излишки стремительно растущего рейтинга Путина можно экспортировать в Венесуэлу и Сирию

фото ЗакС политика Невзоров: Излишки стремительно растущего рейтинга Путина можно экспортировать в Венесуэлу и Сирию

Комментируя стремительный скачок рейтинга одобрения деятельности Владимира Путина, "опытный препаратор", как он себя именует, Александр Невзоров в шутку предположил, что ВЦИОМ вырастил неконтролируемое "детище", продолжающее неумолимо шириться во всех направлениях.

И поскольку ни одному эксперту, полагает публицист, пока непонятно, что с этими темпами роста делать, то Невзоров предложил альтернативное "решение": "сливать" переизбыток рейтинга всем нуждающимся.

"Потрясенный ВЦИОМ, вероятно, понял, что он может вырастить всё, что угодно в любых количествах. Однако куда девать излишки рейтинга - непонятно. Можно будет экспортировать в Венесуэлу, в Сирию, в Сомали. Там сразу всё наладится. Венесуэльцы и другие радостно согласятся голодать, затаптываться полицией, быть расстрелянными у всяких грязных стенок", - поделился идеей Невзоров в эфире "Эха Москвы".

ВЦИОМ 25 мая сообщил о падении рейтинга Путина до исторического минимума - 31,7%. Через несколько дней пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал поинтересовавшейся прессе понять, что в Кремле следят за любыми колебаниями оценки деятельности главы государства. Сразу после этого ВЦИОМ отчитался о новых, "сенсационных" результатах исследования, согласно которым рейтинг одобрения Путина возрос до рекордных 72,3%. Озвученные данные изумили как СМИ, так и представителей либеральной общественности.

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19:27    
Согласно собщению Министра экономического развития России за год темпы потребительского кредитования выросли на 30%. При этом основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% своего ежемесячного дохода. Эксперты связывают рост потребительского кредитования с падением реальных доходов населения – они снижаются пятый год подряд, и только по итогам первого квартала 2019 года упали на 2,3%.
По данным последнего исследования Росстата, около половины российских семей не могут приобрести товары длительного пользования: доходов им хватает только на покупку еды и одежды. Ну как при таких условиях не вырасти рейтингу Президента.

18:59    
Лучше их монетизировать и построить жильё детям-сиротам.

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