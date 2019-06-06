В парке Сахарова прошла очередная акция в его защиту

Протестующие против возможной застройки парка имени академика Сахарова в Калининском районе собрались на очередной сход на территории зеленой зоны, говорится в сообществе движения "Красивый Петербург".

Граждане подсаживали новые деревья и занимались сбором подписей против возведения в парке спортивного комплекса имени Анатолия Рахлина (бывшего тренера по дзюдо президента Владимира Путина).

Сообщается, что присутствовали на акции и представители МО Пискаревка, которые выражали свое пассивное согласие со строительством.

За происходящим следили около десяти сотрудников полиции.

Напомним, что суть проблемы состоит в том, что часть парка имени Сахарова несколько лет назад была выведена из списка ЗНОП - и, как кажется местным жителям, специально под строительство спорткомплекса.

Фотография "Красивый Петербург"

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