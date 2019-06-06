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19:55

Правительство введет меры, поощряющие рождение первого ребенка

фото ЗакС политика Правительство введет меры, поощряющие рождение первого ребенка

Правительство занято разработкой специальных мер, которые мотивировали бы семьи заводить первенца, пишет "Интерфакс". Планы кабинета министров, не вдаваясь в детали, озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

Версию о том, будет ли одним из таких средств воздействия на граждан выдача материнского капитала по рождению первого ребенка, чиновница не подтвердила и не опровергла, добавив, что говорить об этом пока не время. Отметим, что в своих прежних выступлениях 2019 года Голикова не исключала такой вариант.  

На сегодняшний день материнский капитал в России выплачивается только "начиная" со второго рожденного или усыновленного ребенка.

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