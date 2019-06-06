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19:53

ЗакС выделил еще полмиллиона рублей на стулья

фото ЗакС политика ЗакС выделил еще полмиллиона рублей на стулья

Законодательное собрание Петербурга заказывает 150 стульев в Мариинский дворец. Максимальная цена контракта 553,6 тысяч рублей. 

Извещение о закупке размещено 5 июня. Мебель должна быть сделана из березы. Сидение и спинка каждого стула должны быть мягкими. Обивка требуется из шелка. К техзаданию приложено фото желаемого стула.  Каждый стул может обойтись в 3 690 рублей. 

Абсолютно такие же 150 стульев ЗакС купил в конце марта. Приобретение обошлось парламенту в 542,5 тысячи рублей. Подрядчиком стала компания "Мебелинк". 

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21:05    
На презервативы бы им столько же. Чтоб не размножались.

20:45    
мастера Гамбса.

Страница 1-ая (всего: 1)
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