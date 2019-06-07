Глава Роскомнадзора анонсировал крупные штрафы для интернет-компаний

Депутаты Госдумы до конца июля внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий миллионные штрафы для интернет-компаний, нарушающих российское законодательство, передает РБК со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По словам Жарова, сейчас компания или выполняет требования законодательства, или должна быть заблокирована, но «невозможно иметь один инструмент».

«Я думаю, что для Facebook, Twitter, Google даже миллионы, десятки миллионов рублей не сильно страшно. Сам факт нарушения компанией закона и публичная информация о штрафах результируется в том, что котировки акций начинают колебаться. Это беспокоит акционеров», - пояснил инициативу Жаров.

В апреле Facebook и Twitter оштрафовали на 3 тысячи рублей каждую за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных россиян. Теперь у компаний есть девять месяцев на локализацию, этот срок истекает в январе 2020 года, и если они этого не сделают, то могут быть заблокированы.