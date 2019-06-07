Два предпринимателя подали документы на выдвижение в губернаторы Петербурга

Горизбирком принял документы для регистрации кандидатами на выборах губернатора Петербурга у двух предпринимателей: Александра Чухлебова и Владислава Бузарова.

Чухлебов идет на выборы как кандидат от петербургского отделения «Партии Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов – Народу». Он пытался участвовать в выборах президента России в 2018 году, но Верховный суд это ему запретил, когда стало известно, что у предпринимателя есть вид на жительство в Финляндии.

Бузаров будет самовыдвиженцем. В 2013 году он был среди подавших документы на выдвижение в мэры Москвы.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Документы уже подали 17 кандидатов, среди которых врио губернатора Александр Беглов.

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