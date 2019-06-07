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10:49

Два предпринимателя подали документы на выдвижение в губернаторы Петербурга

фото ЗакС политика Два предпринимателя подали документы на выдвижение в губернаторы Петербурга

Горизбирком принял документы для регистрации кандидатами на выборах губернатора Петербурга у двух предпринимателей: Александра Чухлебова и Владислава Бузарова.

Чухлебов идет на выборы как кандидат от петербургского отделения «Партии Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов – Народу». Он пытался участвовать в выборах президента России в 2018 году, но Верховный суд это ему запретил, когда стало известно, что у предпринимателя есть вид на жительство в Финляндии.

Бузаров будет самовыдвиженцем. В 2013 году он был среди подавших документы на выдвижение в мэры Москвы.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Документы уже подали 17 кандидатов, среди которых врио губернатора Александр Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:56    
Есть два стоящих кандидата в губернаторы Петербурга - Беглов и Бортко! Все остальные даже не "шестёрки", ниже, превращающие выборы в балаган, шапито...

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