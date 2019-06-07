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11:10

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве

фото ЗакС политика Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, вменив ему сбыт наркотиков, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката Дмитрия Джулая.

Из протокола допроса журналиста следует, что Голунова задержали днем 6 июня на Цветном бульваре, при досмотре из его рюкзака достали пакет с неким веществом – как показала экспертиза, мефедроном. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит.

По словам журналиста, с момента задержания он требовал вызвать адвоката, но этого так и не было сделано. Также из допроса следует, что, когда Голунов схватился за стул во время освидетельствования, полицейские начали волочь его по полу, а один из них ударил кулаком в лицо. По словам Джулая, журналиста также пинали ногами в грудь, вызвать ему скорую помощь в полиции отказались.

Также полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял ли их, сообщили в редакции. Смыв с рюкзака или срез ткани также не сделали.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков заявили, что профессиональная репутация Голунова безупречна и он «дотошный, честный и беспристрастный журналист». «Вне работы Ваня — один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем», - подчеркнули представители редакции, заявив, что убеждены в невиновности своего сотрудника.

«У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», - подчеркнуто в заявлении руководства «Медузы». Редакция намерена «защищать своего журналиста всеми доступными способами».

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