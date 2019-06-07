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11:16

Путин дал понять, когда согласится на встречу с Зеленским

фото ЗакС политика Путин дал понять, когда согласится на встречу с Зеленским

Устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова президент Владимир Путин донес до сведения общественности и лично президента Украины Владимира Зеленского условия, при котором он будет готов с ним встретиться, пишет "Интерфакс".

Препятствием для встречи, как представляется Путину, является то, что "Киев не спешил с выполнением Минских соглашений", и, пока положение вещей не изменится, встречи не будет. Исходя из этого, Путин стал считать всю "нормандскую четверку", подписавшую соглашение об урегулировании конфликта в Донбассе в 2014 году, "весьма нерезультативным форматом".

Соответственно, недавнее предложение Зеленского расширить "нормандский формат" также не нашло поддержки и понимания у российского лидера.

В четверку стран, подписавших соглашения, в нарушении которых Россия и Украина поочередно винят друг друга, входят также Германия и Франция.

Напомним, что Москва официально не поздравляла Зеленского ни с победой на выборах, ни с его вступлением в должность.

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11:39    
России надо немедленно закрыть тему переговоров с бандеровцами во главе с Зеленским по ДНР и ЛНР! ООН закрепила основополагающий принцип - ПРАВО наций, народов на самоопределение! Так вот РУССКИЙ народ этих двух народных республик на референдуме в более 90% голосов заявил, что он не хочет быть в составе Украины и готов войти в состав России!!!!!!!! Вот над этим Путин исключительно и должен работать - ОБЪЕДИНИТЬ миллионы РУССКИХ Донбасса с Россией, основной массой русского народа, как это сделали западные немцы по отношению к восточным 30 лет назад! А Путин всё мямлит...

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