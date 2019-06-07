Путин дал понять, когда согласится на встречу с Зеленским

Устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова президент Владимир Путин донес до сведения общественности и лично президента Украины Владимира Зеленского условия, при котором он будет готов с ним встретиться, пишет "Интерфакс".

Препятствием для встречи, как представляется Путину, является то, что "Киев не спешил с выполнением Минских соглашений", и, пока положение вещей не изменится, встречи не будет. Исходя из этого, Путин стал считать всю "нормандскую четверку", подписавшую соглашение об урегулировании конфликта в Донбассе в 2014 году, "весьма нерезультативным форматом".

Соответственно, недавнее предложение Зеленского расширить "нормандский формат" также не нашло поддержки и понимания у российского лидера.

В четверку стран, подписавших соглашения, в нарушении которых Россия и Украина поочередно винят друг друга, входят также Германия и Франция.

Напомним, что Москва официально не поздравляла Зеленского ни с победой на выборах, ни с его вступлением в должность.