В Калининградской области хотят полностью доверить РЖД логистику

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил пожелание, чтобы РЖД полностью взяла на себя логистику региона и транспортировку тех или иных грузов в основную часть России и из нее, передает ТАСС. В противном случае, что в последнее время происходило неоднократно, случались простои паромов, неизбежно приводившие к убыткам. Такие проблемы возникали время от времени потому, что сухопутная доставка товаров в Россию через прибалтийские страны, бывало, стоила дешевле, и некоторые поставщики выбирали этот способ, тем самым заставляя ждать остальных отправителей, пока заполнится паром в Балтийском порту.

"РЖД, на наш взгляд, должны владеть паромной переправой и паромами и решать, куда направлять грузы - по железной дороге или по паромной переправе. И РЖД должны взять на себя риски, связанные со скачками тарифов на железнодорожные перевозки по территориям Белоруссии и Литвы", - обозначил глава региона свою позицию.

При этом, по его словам, пока РЖД не горит желанием соглашаться с таким предложением. Надежды Алиханова связаны с Минтрансом, который тоже участвует в обсуждении проблемы.

"Я надеюсь, что все-таки нас поддержат в итоге. Потому что это в каком-то смысле и геополитический вопрос, вопрос экономической жизни нашего региона, геостратегической территории", - полагает губернатор.

Очередной ПМЭФ в 2019 году проходит с 6 по 8 июня.