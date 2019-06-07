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13:29

Невзоров: ЕГЭ - жестокий и тупой инструмент насилия, необыкновенная гадость

фото ЗакС политика Невзоров: ЕГЭ - жестокий и тупой инструмент насилия, необыкновенная гадость

Резонансному случаю в Чебоксарах, когда во время сдачи ЕГЭ по математике прямо в здании школы скончалась ученица, дал строгую оценку публицист Александр Невзоров, выступив с обличением такого  формата экзаменов и современной российской образовательной системы в целом. По его мнению, высказанному в эфире телеканала "Дождь", "уравнительная" система единого государственного экзамена лишает детей самого главного и в самом нужном для этого возрасте, а именно свободомыслия и интеллектуальной независимости. В результате, пройдя через это обязательное для всех испытание, бывшие школьники, по мысли Невзорова, столкнутся с тем, что "в жизни им будет делать особо нечего".

ЕГЭ выступает в качестве утюга, которым парится, разглаживается серая народная масса до состояния абсолютной однотипности, и это первый серьезный урок покорности, когда государство ставит на колени гражданина. Неслучайно оно приобрело в России такие патологические формы и превратилось в первый настоящий, жестокий и тупой инструмент насилия при том, что образовательный эффект является нулевым.

Александр Невзоров

Мэтр отечественного телевидения убежден в том, что никакие из полученных в школьных кабинетах знаний детям и подросткам никогда в жизни не понадобятся. Единственный эффект от ЕГЭ, говорит он, это возможность "впервые понюхать кулак системы", что, по его разумению, являет собой "необыкновенную подлость и необыкновенную гадость".

Выпускнице, имевшей врожденный порок сердца, стало плохо 4 июня. В тот же день она упала замертво в школьном коридоре.

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15:07    
Ну вот! А всегда хвалил западные технологии?..

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