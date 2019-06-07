Горячую воду будут отключать не чаще, чем раз в два года

По всей России отключения горячей воды будут производиться раз в два года, пообещал заместитель руководителя Министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров. Кроме того, перерывы в подаче горячей воды станут короче, передает "Интерфакс".

"Избежать отключения горячей воды и тепла невозможно. Это связано с определенным уровнем технологических и иных решений, которые у нас используются", - пояснил чиновник.

Останавливаться на достигнутом министерство не собирается.

"Мы надеемся, что сроки сократятся, и мы будем делать отключение раз в несколько лет", - отметил Егоров.

Сообщается, что на сегодняшний день отключения горячей воды с периодичностью раз в два года удалось добиться в ряде регионов и, в частности, в некоторых столичных районах.