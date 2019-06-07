Полиция нашла "нарколабораторию" в квартире журналиста "Медузы" Ивана Голунова

В отношении корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотических веществ), заявили в управлении МВД по Москве.

В полиции утверждают, что в квартире, где проживает журналист, нашли наркотические вещества и весы. Сосед Голунова, журналист Александр Уржанов, сообщил, что бывал в квартире коллеги, и прикрепленные к пресс-релизу фотографии – это «левые фотки какого-то подвала», и что таких полок, как на снимках, в доме Голунова нет. Тем не менее, в полиции заявили, что фото сделаны в квартире, которую Голунов арендует и в которой живет, и «при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых».

Издание BAZA опубликовало полный текст показаний Голунова. Из них следует, что как минимум один из сотрудников полиции знал одного из понятых: обратился к нему по имени и спросил, не болеет ли он.

Также на фото, опубликованных МВД РФ, есть стикеры с рукописным текстом. В «Медузе» заявили, что в распоряжении редакции есть записные книжки Голунова и рукописные черновики его статей – и почерк не совпадает с надписями на стикерах, последние сделаны «не его рукой». Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что когда журналиста привезли к дому, его продержали около получаса в машине, и ключи от квартиры были у полицейских, они «теоретически могли сделать что угодно», передает «Интерфакс».

Совет при президенте по правам человека направит письма в МВД и прокуратуру по вопросу задержания журналиста, передает «МБХ медиа» со ссылкой на члена СПЧ Екатерину Винокурову. По ее словам, СПЧ может сделать заявление по этому делу или направить письмо с выражением поддержку Голунову.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал разобраться в ситуации и выяснить, что произошло, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что защита прав журналистов – это одна из функций РКН.

В Кремле на 12:15 «только услышали» о задержании Голунова, передает «Проект» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Отвечая на вопросы о том, может ли быть ситуация со сбытом наркотиков провокацией, Песков обратил внимание на опубликованные «МВД фото из дома».

Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме ПМЭФ-2019 проигнорировал вопросы нескольких СМИ о задержании Голунова, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что «все дела» его ведомство «берет под контроль», передает The Bell.

Ивана Голунова задержали 6 июня, из его рюкзака достали пакет с наркотическим веществом. Из протокола допроса журналиста следует, что ему отказывали в вызове адвоката, отказались проводить смывы с рук и срезы ногтей, волочили по полу, ударили в лицо. Голунов отрицает, что пакет с наркотиками принадлежит ему. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его текстов есть публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.