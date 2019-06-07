Арестованная активистка Шиеса объявила голодовку

Участница протестов против возведения мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области Анна Шекалова, получившая 5 суток административного ареста, начала голодовку, сообщает местное издание 29.ru.

Ее задержали на Шиесе 29 мая за участие в силовом столкновении с сотрудниками ЧОП. Сразу после задержания Шекаловой стало плохо, и ее пришлось госпитализировать.

Наказание в виде 500 рублей штрафа и пятисуточного ареста ей присудили 6 июня по административной статье за самоуправство.

Помимо объявления голодовки, через своих соратников активистка передала обращение в прокуратуру, в котором говорится о незаконных, с ее точки зрения, действиях правоохранителей.

Активные жители Архангельской области сопротивляются завозу подмосковного мусора в их регион уже несколько месяцев, а с середины весны это приобрело характер бессрочного протеста. Митингующие мешают проезду бензовозов и разгрузке вертолетов. На них регулярно нападают то сотрудники ОМОН, то представители ЧОП. Тем не менее, отступать протестующие, судя по их декларациям, не собираются. Их лозунг - "Поморье - не помойка!".