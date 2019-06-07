Профсоюз журналистов зовет людей на улицу - поддержать корреспондента Голунова

Задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, который утверждает, что правоохранители в ходе домашнего обыска подбросили ему наркотики, призвал поддержать одиночными пикетами всех неравнодушных Профсоюз журналистов и работников СМИ.

"Всем, кто работает на ПМЭФ — задавать вопросы о задержании Ивана Голунова всем чиновникам. Провокация против нашего коллеги должна стать безусловной темой дня", - говорится, в частности, в опубликованном манифесте.

"Медуза" утверждает, что ее сотрудника избили и не дали зафиксировать побои, а также отказались взять срезы ногтей на экспертизу, которая могла бы показать, прикасался журналист к наркотическим средствам или нет.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров дал слово лично разобраться в ситуации. Обеспокоены случившимся и члены СПЧ при президенте.

Партия "Яблоко" выступила с категоричным заявлением немедленно освободить задержанного и проверить законность действий сотрудников МВД.

Голунов – автор многих расследований, среди его текстов есть публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

Известно, что в ходе работы над новым текстом автору угрожали.