Шендерович: Задержанный журналист Голунов перешел дорогу трем мафиям

Публицист, политический обозреватель Виктор Шендерович эмоционально воспринял новость о задержании по "наркостатье" корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, находя в этом привычный почерк власти в борьбе с инакомыслящими и неудобными с политической точки зрения гражданами.

"До Ивана Голунова наркотики так же внаглую подбросили Оюбу Титиеву. Просто это было в Чечне, и мы как бы думали, что это не совсем Россия, не правда ли? А это вполне себе Россия. Вот это она и есть, в настоящий момент. И если прокатило в Грозном, почему нельзя в Москве?", - задался автор риторическим вопросом у себя в Facebook.

Назвав Петербургский международный экономический форум "долбаным", Шендерович вслед за Профсозом журналистов призвал абсолютно всех освещающих его представителей СМИ обязательно расспросить каждого спикера на этом мероприятии о задержании Голунова.

"Задержанный вчера - жестко, с применением физического насилия, - перешел дорогу очень серьезной мафии. Трем, как минимум: "мусорной", московской, и церковной", - сформулировал Шендерович свое видение причины инцидента.

Голунов – автор многих расследований, среди его текстов есть публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.