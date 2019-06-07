СПЧ и депутат Госдумы Шаргунов просят прокуратуру и полицию разобраться в деле журналиста "Медузы"

Совет при президенте по правам человека и депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации с задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

СПЧ направил обращения в прокуратуру Москвы и столичное управление МВД. Члены совета просят проверить законность и обоснованность действий полицейских при задержании журналиста. Обращение направлено «в связи с тем, что задержание Голунова может быть связано с проводимыми журналистскими расследованиями», указано в заявлении СПЧ.

Шаргунов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке. Он попросил Генпрокуратуру провести проверку по информации о задержании Голунова и при выявлении фактов нарушения законодательства принять меры прокурорского реагирования.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начальнику управления МВД Москвы взять рассмотрение дела Голунова на личный контроль и разобраться в нем максимально объективно, передает The Bell в Telegram-канале со ссылкой на пресс-секретаря Собянина Гульнару Пенькову.

Следствие собирается ходатайствовать об аресте журналиста, передает ТАСС со ссылкой на источник. Ожидается, что вопрос об избрании меры пресечения рассмотрит Никулинский суд Москвы сегодня, 7 июня.

Ивана Голунова задержали 6 июня, ему вменяют попытку сбыта наркотического вещества. Из протокола допроса следует, что ему отказывали в вызове адвоката, отказались проводить смывы с рук и срезы ногтей, волочили по полу, ударили в лицо. Голунов отрицает, что вытащенный из его рюкзака пакет с наркотиками принадлежит ему. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

О намерении следить за делом и разобраться в ситуации заявили Юрий Чайка, глава Роскомнадзора Александр Жаров. Профсоюз журналистов призвал коллег задавать вопросы о задержании Голунова и выходить в одиночные пикеты.

Голунов – автор многих расследований, среди его текстов есть публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.