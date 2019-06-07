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Новости

16:19

Суд поддержал правозащитников в их желании снимать чиновников без спроса

фото ЗакС политика Суд поддержал правозащитников в их желании снимать чиновников без спроса

Пытаясь в Городском суде отстоять свое право на видеосъемку чиновников без их разрешения, правозащитники одержали промежуточную победу: в их споре со Смольным суд занял сторону активистов, передает "Фонтанка" со ссылкой на адвоката из "Команды 29" Максима Оленичева.

В роли истца выступила давно известная в городе борец с чиновничеством Марина Мачнева, которая имела юридические претензии к главе Госжилинспекции Владимиру Зябко, состоявшие в том, что он был заснят на камеру уходящим с работы раньше положенного времени. Зябко расценил это как ущерб своим чести и достоинству и позже отсудил у активистки 10 тысяч рублей.

Конфликтная ситуация получила развитие: группа городских правозащитников после этого штрафа добивается изменения правового акта, регулирующего право снимать публичных лиц. В настоящий момент такая съемка возможна только по согласованию сторон.

 



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19:06    
Съёмка нашими гражданами преследует цель провокации в 99 процентах. Достаточно посмотреть как хамят инспекторам ГИБДД под видеорегистратор. Они крутые, да. И делают все типа по закону, не ругаясь матом. А на них смотрят другие, поэтому на дорогах столько хамья и быдла.

16:29    
Отсудил десятку не за снимок, а за дурацкий комментарий к нему. Кому какое дело кто куда пошёл. Не знаешь наверняка - значит молчи и не звезди.
А снимать однознчно, надо, и записывать речи "многомудрые". Они наши слуги. Не фиг их баловать. Построже спрашивать надо. А в данном конкретном случае - чел. из Жилинспекции, представьте сколько у него грешков и косяков. Весь на нервяке, аж одно место горит. А тут ещё эта соплюха с ранним уходом с работы застукала.

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