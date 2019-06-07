Суд поддержал правозащитников в их желании снимать чиновников без спроса

Пытаясь в Городском суде отстоять свое право на видеосъемку чиновников без их разрешения, правозащитники одержали промежуточную победу: в их споре со Смольным суд занял сторону активистов, передает "Фонтанка" со ссылкой на адвоката из "Команды 29" Максима Оленичева.

В роли истца выступила давно известная в городе борец с чиновничеством Марина Мачнева, которая имела юридические претензии к главе Госжилинспекции Владимиру Зябко, состоявшие в том, что он был заснят на камеру уходящим с работы раньше положенного времени. Зябко расценил это как ущерб своим чести и достоинству и позже отсудил у активистки 10 тысяч рублей.

Конфликтная ситуация получила развитие: группа городских правозащитников после этого штрафа добивается изменения правового акта, регулирующего право снимать публичных лиц. В настоящий момент такая съемка возможна только по согласованию сторон.

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