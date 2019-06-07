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16:37

Полиция задерживает пикетирующих в поддержку журналиста Голунова у здания МВД Москвы

фото ЗакС политика Полиция задерживает пикетирующих в поддержку журналиста Голунова у здания МВД Москвы

Полиция задерживает участников одиночных пикетов у здания управления МВД Москвы в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза».

Задержаны журналисты «Новой газеты» Павел Каныгин и Илья Азар, также в автозак попали публицист Виктор Шендерович и бывший заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов, передает Telegram-каналы «Открытая редакция» и «Медуза – LIVE». Сообщается, что полицейские собираются проверять документы и пробивать участников по базе. 

Обновлено 16:43: Задержан главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов.

Ивана Голунова задержали 6 июня, ему вменяют попытку сбыта наркотического вещества. Из протокола допроса следует, что ему отказывали в вызове адвоката, отказались проводить смывы с рук и срезы ногтей, волочили по полу, ударили в лицо. Голунов отрицает, что вытащенный из его рюкзака пакет с наркотиками принадлежит ему. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

О намерении следить за делом и разобраться в ситуации заявили Юрий Чайка, глава Роскомнадзора Александр Жаров. Профсоюз журналистов призвал коллег задавать вопросы о задержании Голунова и выходить в одиночные пикеты. 

Голунов – автор многих расследований, среди его текстов есть публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

 

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