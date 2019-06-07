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Новости

16:45

Цивилев хочет ограничить скорость передвижения по тротуарам

фото ЗакС политика Цивилев хочет ограничить скорость передвижения по тротуарам

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в ГИБДД с идеей ввести ограничения на скорость передвижения по тротуару, прежде всего имея в виду граждан, пользующихся электросамокатами и гироскутерами, сообщает пресс-служба единоросса.

С правовой точки зрения, упомянутые выше "гонщики" по тротуарам приравнены к обыкновенным пешеходам, которым свойственно передвигаться со скоростью в среднем 5 км в час. Однако чаще всего упомянутые транспортные средства используются для того, чтобы разгоняться быстрее, причем скорость может достигать 80 км в час, что ставит под угрозу безопасность "настоящих" пешеходов.

Правила дорожного движения таковы, что наезд на электросамокате одного человека на другого не может трактоваться как дорожно-транспортное происшествие. Учитывая все эти аргументы, Цивилев предложил установить предельную скорость передвижения по тротуарам на уровне 10-15 км в час.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:10   Горожанин  
Будет еще один бесполезный, неработающий закон. Зачем?
Кто будет заниматься составлением протоколов? Инспекторов гибдд с каждым годом только сокращают.
Полицейские? Я вас умаляю... столько недалеких, безграмотных людей нет ни в одной сфере.

19:02    
Если человек идиот то это надолго...

17:24    
Ну и правильно! В самом деле, гоняют как сумасшедшие. Так бы и дал пожопник, чтоб кубарем полетел ШумаХер доморощенный.

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