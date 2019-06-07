Цивилев хочет ограничить скорость передвижения по тротуарам

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в ГИБДД с идеей ввести ограничения на скорость передвижения по тротуару, прежде всего имея в виду граждан, пользующихся электросамокатами и гироскутерами, сообщает пресс-служба единоросса.

С правовой точки зрения, упомянутые выше "гонщики" по тротуарам приравнены к обыкновенным пешеходам, которым свойственно передвигаться со скоростью в среднем 5 км в час. Однако чаще всего упомянутые транспортные средства используются для того, чтобы разгоняться быстрее, причем скорость может достигать 80 км в час, что ставит под угрозу безопасность "настоящих" пешеходов.

Правила дорожного движения таковы, что наезд на электросамокате одного человека на другого не может трактоваться как дорожно-транспортное происшествие. Учитывая все эти аргументы, Цивилев предложил установить предельную скорость передвижения по тротуарам на уровне 10-15 км в час.

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