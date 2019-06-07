МВД признало ошибочность своих утверждений о фотосъемке "нарколаборатории" в квартире журналиста Голунова

Управление МВД по Москве признало, что из всех опубликованных фотографий «нарколаборатории», якобы найденной в квартире задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, только одна сделана действительно в его квартире, а остальные – это снимки, сделанные оперативниками при пресечении деятельности группы сбытчиков наркотиков.

«Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного [Голунова]. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», - заявили в МВД.

Это фото МВД называет снимком из квартиры Голунова, фото: 77.мвд.рф

До этого, публикуя фотографии, МВД в 11:28 заявило о том, что несколько пакетов с наркотиками и весы нашли «по месту проживания» журналиста. Затем, в 12:57, в полиции отдельно сделали официальное заявление, что фотографии из первого пресс-релиза «сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых». Теперь, спустя несколько часов, речь идет только об одном снимке.

Эти фото МВД опубликовало как съемку из квартиры Голунова изначально, фото: 77.мвд.рф

В несколько часов перерыва между вторым и третьим сообщением МВД сосед Голунова Александр Уржанов опубликовал фотографию из квартиры коллеги. На ней интерьер пространства кардинально отличается от того, что представлен на снимках, сделанных полицией.

Фото: facebook.com/urzhanov

Московская полиция начала служебную проверку из-за изначально опубликованных как фото из квартиры Голунова снимков, пишет проект BAZA. По данным издания, проверяют сотрудников пресс-службы московского МВД, которые выдали «в эфир» не те фото.

Тем временем продолжаются задержания участников пикета у здания столичного МВД. К ранее задержанным журналистам в автозак отправили Александра Уржанова, журналиста Андрея Борзенко, корреспондента «Новой газеты» Викторию Ивлеву, журналиста Esquire Игоря Садреева, журналиста «Таких дел» Викторию Микишу, публициста Анну Наринскую, передает ОВД-Инфо.

Ивана Голунова задержали 6 июня, из его рюкзака достали пакет с наркотическим веществом. Из протокола допроса журналиста следует, что ему отказывали в вызове адвоката, отказались проводить смывы с рук и срезы ногтей, волочили по полу, ударили в лицо. Голунов отрицает, что пакет с наркотиками принадлежит ему. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его текстов есть публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

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