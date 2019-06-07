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17:16

Депутат Марченко обиделся на "Яблоко" и будет добиваться признания партии иноагентом

фото ЗакС политика Депутат Марченко обиделся на "Яблоко" и будет добиваться признания партии иноагентом

Недовольный жалобой членов петербургского "Яблока" на то, что он преждевременно начал муниципальную кампанию, депутат Госдумы Евгений Марченко, избранный от Петербурга, резко ответил на необоснованную, по его мнению, критику. По мнению депутата, абсурдно говорить о какой бы то ни было агитации за месяц до объявления выборов.

Марченко заметил, что все приличные люди из партии "Яблоко" давно ушли, а в ее рядах остались только "политиканы", живущие на "западные подачки".

"Они получают иностранное финансирование и имитируют бурную оппозиционную деятельность путем организации мелких политических провокаций и подачи бессмысленных по своей сути жалоб. При этом между выборами их не видно и не слышно — они появляются только накануне избирательных кампаний", - возмутился Марченко.

Жалоба в его адрес побудила Марченко начать работу над законопроектом, который позволил бы "награждать" статусом иностранных агентов политические партии.

Суть претензий "яблочников" состояла в том, что на одном из майских концертов Марченко, выступая со сцены, призвал собравшихся жителей поддержать на грядущих муниципальных выборах действующую команду депутатов МО Сергиевское. Соответствующую жалобу демократы направили в Горизбирком.



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