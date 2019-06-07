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18:06

Участников столичной акции в защиту журналиста "Медузы" отпустили без составления протоколов

фото ЗакС политика Участников столичной акции в защиту журналиста "Медузы" отпустили без составления протоколов

Всех 12 задержанных участников одиночных пикетов возле здания московского МВД, вставших в поддержку журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова, отпустили из отдела полиции без составления протоколов, сообщает сама "Медуза". Поскольку это были далеко не все граждане, вышедшие протестовать на улицу, пикеты в защиту Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков, продолжаются. В настоящий момент никого не задерживают.

В списке двенадцати активистов, ненадолго попавших в ОВД, оказались такие известные личности, как писатель Виктор Шендерович, литературный критик Анна Наринская и журналист Илья Азар.

Ивана Голунова задержали 6 июня, из его рюкзака достали пакет с наркотическим веществом. Из протокола допроса журналиста следует, что к нему не допускали адвоката, отказывались проводить смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы, тащили по полу и били по лицу. Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

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