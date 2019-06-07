На Юго-Западе разрастается незаконная и никем не контролируемая свалка

Незаконная свалка, расположенная между железнодорожной станцией Сосновая поляна и поселком Сергиево, продолжает разрастаться, пишут активисты общественного движения "Красивый Петербург". Внимание к проблеме различных государственных институций они пытались привлечь еще в мае, во время предыдущего рейда, и сейчас, вновь посетив местность, констатировали бездействие ответственных служб: никаких мер по устранению мусорных завалов не предпринято. Активисты винят в халатности администрацию Красносельского района, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

"По сообщениям жителей, десятки грузовиков ежедневно продолжают завозить на стихийную свалку мусор", - говорится в сообщении.

"Красивый Петербург" называет происходящее не иначе, как "экологическим преступлением" и призывает всех неравнодушных массово "атаковать" обращениями приемные ответственных ведомств.