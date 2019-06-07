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18:54

На Невском начались пикеты в поддержку журналиста "Медузы"

фото ЗакС политика На Невском начались пикеты в поддержку журналиста "Медузы"

Журналисты петербургских СМИ встали в одиночные пикеты на Невском проспекте в поддержку задержанного в Москве коллеги Ивана Голунова, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

В акции на данный момент участвуют сотрудники «Новой газеты в Петербурге», «Эха Москвы», MR7.  В руках они держат плакаты с требованиями освободить Голунова и заявлением, что их коллега «писал о коррупции», а ему «подкинули наркотики». Также на плакатах размещены QR-коды, ведущие на страницу с подборкой расследований Голунова, опубликованных на «Медузе».

У вставшего с плакатом корреспондента "Эха Петербурга" Арсения Веснина полицейские проверили документы и оставили его в покое. Возле Гостиного двора дежурят еще пятеро полицейских, не вмешиваясь в ход акции.

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Ивана Голунова задержали 6 июня, из его рюкзака достали пакет с наркотическим веществом. Из протокола допроса журналиста следует, что к нему не допускали адвоката, отказывались проводить смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы, тащили по полу и били по лицу. Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

Екатерина Хабидулина



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19:31    
Молодцы. Если менты (власть) позволили себе вбросить "левые" фото, почему они не могли подбросить все остальное?

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