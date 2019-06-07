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19:13

Полиция записывает паспортные данные участников пикетов в поддержку журналиста "Медузы"

фото ЗакС политика Полиция записывает паспортные данные участников пикетов в поддержку журналиста "Медузы"

На пикетах в поддержку задержанного в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова присутствуют порядка пяти человек с плакатами и не менее 40 сочувствующих и сотрудников СМИ, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

В акции на данный момент приняли участие корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин, корреспондент "Новой газеты" Денис Коротков, активист Александр Миронов, сотрудница правозащитной "Команды 29" Екатерина Алаллыкина, фотокорреспондент MR7 Георгий Марков. 

Четверо последних участников акции стояли на одной точке, меняясь. К ним подходили полицейские, проверяли паспорта, фотографировали и отходили. Также у Гостиного двора раздают листовки в поддержку Голунова с QR-кодом, который ведёт на страницу с его публикациями в «Медузе». Несколько полицейских наблюдают за акцией, но задержаний не производят. 

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Ивана Голунова задержали 6 июня, из его рюкзака достали пакет с наркотическим веществом. Из протокола допроса журналиста следует, что к нему не допускали адвоката, отказывались проводить смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы, тащили по полу и били по лицу. Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

Екатерина Архипова



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20:13    
Менты-гады, разворошили либеральный клоповник - теперь эти вонючки повыползали со всех щелей!

19:34    
А им разрешили сбор персональных данных?

Страница 1-ая (всего: 1)
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