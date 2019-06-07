Петербургский копицентр отказался печатать листовки в поддержку журналиста "Медузы"

Сотрудники копицентра OQ на Невском проспекте отказались напечатать листовки в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сославшись на то, что они не работают с «агитацией», рассказала ЗАКС.Ру активистка Василиса Пешкинская.

По словам Пешкинской, когда первые сто листовок раздали в районе Гостиного двора, она попыталась заказать еще триста копий в копицентре. Принявший у нее листовку сотрудник копицентра посоветовался с коллегой, и та отказала в печати.

«И эта девушка стала объяснять нам, что "извините, мы не можем этого сделать, потому что это является агитационной деятельностью, в которую мы не имеем права вмешиваться, и вообще, если у вас одиночный пикет, вы должны приходить с нарисованным от руки [плакатом]», - приводит Пешкинская ответ сотрудницы копицентра. По ее словам, в копицентре заявили, что «не могут взять на себя риски, чтобы печатать такие неоднозначные агитационные материалы».

Тогда активистка попробовала распечатать листовки в другом копицентре, «Яркий мир». Там сотрудники оказались лояльны и выполнили заказ. Даже дали бесплатный пакет, добавила Пешкинская.

Отметим, в мае активист Андрей Макашов на своей странице в Facebook жаловался, что копицентр с таким же названием - OQ - отказался печатать на футболке изображение похожего на президента Владимира Путина человека.

В серии одиночных пикетов уже приняли участие более десятка человек. В частности, журналисты "Новой газеты", "Эха Москвы", MR7, "Фонтанки.ру", правозащитной "Команды 29", а также активисты, поддерживающие требования освободить Ивана Голунова. Желающие выразить солидарность с коллегой продолжают приходить на Невский проспект.

Один из участников акции, корреспондент "Фонтанки.ру" Михаил Грачев, рассказал ЗАКС.Ру, почему, на его взгляд, важно выразить поддержку задержанному коллеге.

По мнению Грачева, о деле Голунова важно знать как о демонстрации того, как власти борятся с распространением информации. Расследования коллеги он назвал «глубокими, достоверными» и признал, что журналист «Медузы» провел «хорошую, качественную работу» над ними.

«[Дело Голунова] означает, что мы окончательно вошли в эпоху каких-то репрессий, просто все это выглядит не как в Советском Союзе. Это завернуто в новую обертку, и нас имеют вот так – нежно, ласково, по одному, но имеют. И не нужно это терпеть», - считает Грачев.

Ивана Голунова задержали 6 июня, из его рюкзака достали пакет с наркотическим веществом. Из протокола допроса журналиста следует, что к нему не допускали адвоката, отказывались проводить смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы, тащили по полу и били по лицу. Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

Екатерина Хабидулина

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