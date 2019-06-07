Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

20:10

Петербургский копицентр отказался печатать листовки в поддержку журналиста "Медузы"

фото ЗакС политика Петербургский копицентр отказался печатать листовки в поддержку журналиста "Медузы"

Сотрудники копицентра OQ на Невском проспекте отказались напечатать листовки в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сославшись на то, что они не работают с «агитацией», рассказала ЗАКС.Ру активистка Василиса Пешкинская. 

По словам Пешкинской, когда первые сто листовок раздали в районе Гостиного двора, она попыталась заказать еще триста копий в копицентре. Принявший у нее листовку сотрудник копицентра посоветовался с коллегой, и та отказала в печати.

«И эта девушка стала объяснять нам, что "извините, мы не можем этого сделать, потому что это является агитационной деятельностью, в которую мы не имеем права вмешиваться, и вообще, если у вас одиночный пикет, вы должны приходить с нарисованным от руки [плакатом]», - приводит Пешкинская ответ сотрудницы копицентра. По ее словам, в копицентре заявили, что «не могут взять на себя риски, чтобы печатать такие неоднозначные агитационные материалы».

Тогда активистка попробовала распечатать листовки в другом копицентре, «Яркий мир». Там сотрудники оказались лояльны и выполнили заказ. Даже дали бесплатный пакет, добавила Пешкинская.

Отметим, в мае активист Андрей Макашов на своей странице в Facebook жаловался, что копицентр с таким же названием - OQ - отказался печатать на футболке изображение похожего на президента Владимира Путина человека. 

В серии одиночных пикетов уже приняли участие более десятка человек. В частности, журналисты "Новой газеты", "Эха Москвы", MR7, "Фонтанки.ру", правозащитной "Команды 29", а также активисты, поддерживающие требования освободить Ивана Голунова. Желающие выразить солидарность с коллегой продолжают приходить на Невский проспект. 

Один из участников акции, корреспондент "Фонтанки.ру" Михаил Грачев, рассказал ЗАКС.Ру, почему, на его взгляд, важно выразить поддержку задержанному коллеге. 

По мнению Грачева, о деле Голунова важно знать как о демонстрации того, как власти борятся с распространением информации. Расследования коллеги он назвал «глубокими, достоверными» и признал, что журналист «Медузы» провел «хорошую, качественную работу» над ними.

«[Дело Голунова] означает, что мы окончательно вошли в эпоху каких-то репрессий, просто все это выглядит не как в Советском Союзе. Это завернуто в новую обертку, и нас имеют вот так – нежно, ласково, по одному, но имеют. И не нужно это терпеть», - считает Грачев.

photo_2019-06-07_19-28-49.jpg (102 KB)photo_2019-06-07_19-41-41.jpg (119 KB)

photo_2019-06-07_19-52-48.jpg (224 KB)

Ивана Голунова задержали 6 июня, из его рюкзака достали пакет с наркотическим веществом. Из протокола допроса журналиста следует, что к нему не допускали адвоката, отказывались проводить смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы, тащили по полу и били по лицу. Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

Екатерина Хабидулина



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:13 Полиция записывает паспортные данные участников пикетов в поддержку журналиста "Медузы"

18:54 На Невском начались пикеты в поддержку журналиста "Медузы"

4 июня, 19:24 Полиция обыскивает типографию из-за подозрения в печати экстремистских плакатов

3 июня, 18:20 "АгитРоссия" хочет узнать мнение граждан о Путине и Беглове на согласованном митинге

3 июня, 15:54 Суд назначил по 20 часов обязательных работ еще двум участникам Первомая

3 июня, 14:59 Двум участникам Первомая назначили по 20 часов обязательных работ

3 июня, 12:21 Шуршев пожаловался в ЕСПЧ на задержание на первомайском шествии в Петербурге

31 мая, 20:34 Смольный не согласовал пикеты на площади Ленина в защиту детей осужденных

29 мая, 18:12 Защитники Южно-Приморского парка добиваются референдума

29 мая, 14:36 Резник: Москальковой лучше быть начальницей СИЗО

–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
20:13 Социолог Мария Мацкевич: Для Беглова отсутствие красноречия - не проблема

20:10 Петербургский копицентр отказался печатать листовки в поддержку журналиста "Медузы"

19:30 Еще двое желающих стать губернаторами мужчин подали документы в ГИК

19:13 Полиция записывает паспортные данные участников пикетов в поддержку журналиста "Медузы"   2

18:54 На Невском начались пикеты в поддержку журналиста "Медузы"   1

18:47 На Юго-Западе разрастается незаконная и никем не контролируемая свалка   1

18:24 Муниципал: Выборгский район: Карточный домик в миниатюре

18:06 Участников столичной акции в защиту журналиста "Медузы" отпустили без составления протоколов

17:44 Вокруг Главпочтамта возникнет целый Почтовый квартал   1

17:16 Депутат Марченко обиделся на "Яблоко" и будет добиваться признания партии иноагентом

17:05 МВД признало ошибочность своих утверждений о фотосъемке "нарколаборатории" в квартире журналиста Голунова

16:45 Цивилев хочет ограничить скорость передвижения по тротуарам   3

16:37 Полиция задерживает пикетирующих в поддержку журналиста Голунова у здания МВД Москвы

16:19 Суд поддержал правозащитников в их желании снимать чиновников без спроса   2

15:25 СПЧ и депутат Госдумы Шаргунов просят прокуратуру и полицию разобраться в деле журналиста "Медузы"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.