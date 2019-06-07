Посетивший ПМЭФ Полтавченко дал совет Беглову

Бывший губернатор Георгий Полтавченко навестил Петербургский международный экономический форум в окружении своей бывшей команды, передает "Фонтанка". Так, рядом с нынешним главой совета директоров Объединенной судостроительной компании были замечены пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов, бывший глава губернаторского аппарата Давид Адамия и и бывший руководитель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Экс-градоначальник признался журналистам в том, что не следит за назначениями последнего времени в правительстве, и не в курсе, кто есть кто, однако верит, что новые чиновники являются компетентными функционерами.

"Одно пожелание Александру Дмитриевичу (да я бы и другому это пожелал): беречь наш город и делать его с каждым годом все лучше и лучше. Это наша общая задача, и я служил для этого до осени прошлого года", - сказал Полтавченко.

Бывшего губернатора также порадовал внешний облик города, который, по его наблюдениям, не стал хуже со времен его правления.

Напомним, что отставку Полтавченко президент Владимир Путин принял 3 октября 2018 года. С того же дня его обязанности временно исполняет Александр Беглов, в мае заявивший о желании выиграть предстоящие выборы городского главы. Вместе с ним документы в Горизбирком на сегодняшний день подали еще 20 "соискателей".

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