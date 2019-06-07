"Будете рыпаться – найдем, к чему придраться": Журналисты Петербурга – о задержании Голунова

Петербургские журналисты 7 июня вышли на Невский проспект с серией одиночных пикетов в поддержку коллеги - корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Мало кто верит в то, что опытный журналист, автор сильных расследований на острые темы мог заниматься сбытом наркотиков и тем более - разместить в квартире целую нарколабораторию.

Невский проспект, около семи часов вечера, солнце, жара. Постепенно напротив выхода со станции метро «Гостиный двор» собираются сотрудники петербургских СМИ, активисты разных организаций и просто сочувствующие. Их уже ожидали неподалеку полицейские и белый с синим минивэн. Собралось не менее 50 участников, около двадцати из них держали плакаты в руках и еще четверо – раздали более 400 листовок.

Первым плакат развернул корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин. На листе формата А3 в его руках - требование освободить коллегу и напоминание, что Голунов «писал о коррупции, ему подкинули наркотики». Рядом с фразой – два QR-кода со ссылками на подборки расследования Голунова: на русском и на английском языке. Тем временем другие журналисты – из «Новой газеты», «Нового проспекта» – и помогающие им активисты раздавали листовки с похожим текстом и QR-кодом.

«Я думаю, что то, что сегодня – и в Москве, и в Петербурге – профессиональное сообщество сказало то, что оно думает, этими листовками, пикетами, это важный акт. Ну а сколько можно молчать?» – задается вопросом корреспондент MR7 Галина Артеменко. По ее мнению, профессия журналиста – это «совсем не про деньги», и главное в ней – честность. «Абсолютная, кристальная. Хрустальная», – добавляет она.

Тем временем Веснина в пикете сменил активист Александр Миронов. Он не представитель СМИ, но тоже обеспокоен давлением на свободу слова. Его беспокоит то, что высказывания в публичном пространстве на важные темы могут привести к сфабрикованным делами: подкидыванию наркотиков или обвинению в экстремизме. Поэтому он здесь.

Полицейские держались на удивление спокойно, корректно. Подходили к каждому, кто держит плакат, проходя через плотное окружение из журналистов и зрителей, проверяют документы, фотографируют. Предупреждают о необходимости соблюдать законодательство – и отходят.

На одной только этой точке сменилось около десяти человек. Выдержав положенные 50 метров, в пикете стоял и специализирующийся на расследованиях журналист «Новой газеты» Денис Коротков. С листовкой, все еще призывающей освободить Голунова. Сам Коротков не раз сталкивался с угрозами из-за своей профессиональной деятельности. Кроме него, от «Новой газеты» на акции присутствовали главный редактор Диана Качалова и шеф-редактор Серафим Романов.

Дело в отношении Голунова, считает Качалова, отличается от прошлых подобных дел тем, что сейчас были четко расставлены «точки над i»: «Будете рыпаться – найдем, к чему придраться». «Раньше нас пугали законами о СМИ – такого, как я это называю, "точечного бомбометания". Они лежат где-нибудь там в шкафу, а когда надо – достают и тяпкают», – пояснила главред петербургской «Новой газеты».

Отпугнет ли прецендент Голунова от профессии молодых, менее опытных журналистов, считает Качалова, зависит от них самих. «Хороший журналист – такое животное, которому чем больше угрожают – тем более интересно», – резюмировала она.

На угол Невского и Думской улицы вышли корреспонденты «Фонтанки.ру» Михаил Грачев и Венера Галеева и журналист Дмитрий Гаврилов. Они сменяли друг друга, передавая плакат все с тем же призывом: «Журналист Иван Голунов расследовал коррупцию, и теперь ему грозит срок по сфабрикованному делу. Свободу Голунову».

Дело журналиста «Медузы» означает, что общество вошло в эпоху репрессий, но не таких, как в Советском Союзе, считает Грачев.

«Это завернуто в новую обертку, и нас имеют вот так – нежно, ласково, по одному, но имеют. И не нужно это терпеть», - убежден Грачев. Спустя несколько секунд после этих слов к нему подходят полицейские, проверяют документы, как других, предупреждают о необходимости соблюдать законы – и отходят.

- Я нарушил что-то? – спросил журналист.

- Нет, - ответил полицейский.

В пикете у Гостиного двора свою поддержку московскому коллеге выразила и Мария Карпенко – бывший корреспондент «Коммерсанта», которую уволили якобы за работу в двух медиа в обход правил издания. «Вторым медиа» главред «Коммерсанта» назвал Telegram-канал «Ротонда», публикующий критические материалы о высокопоставленных политиках. В Союзе журналистов Петербурга, увольнение Карпенко считают «явным давлением на журналистку и попыткой нарушения ее конституционного права на свободу слова».

«Это серьезнейший прецендент, который показывает, что люди, которые отнимают у силовых органов монополию на расследования, подвержены опасности и могут быть закрыты ни за что», - выразила свое мнение о задержании Ивана Голунова Карпенко.

Все прошло спокойно, без острых моментов. Разве что редактору «Собаки.Ru» Ксенье Морозовой пришлось столкнуться с активистами НОДа на углу Невского и Малой Садовой улицы. По ее словам, активисты НОДа вызвали наряд полиции, заподозрив журналистку в клевете на правоохранительные органы. Полицейские так и не подъехали: по словам Морозовой, у нее уже проверили документы, так что вопросы у правоохранителей к ней вряд ли есть.

Пока журналисты и активисты сменяли друг друга, первые сто штук листовок были розданы – нужно было напечатать еще. Активистка Василиса Пешкинская попыталась распечатать еще 300 экземпляров в копицентре OQ на Невском – и получила отказ.

Одна из сотрудниц копицентра пояснила, что листовки в поддержку задержанного московского журналиста – это «агитационная деятельность», в которую организация не имеет права вмешиваться, рассказала Пешкинская. По ее словам, в копицентре заявили, что «не могут взять на себя риски, чтобы печатать такие неоднозначные агитационные материалы». Зато в другом копицентре листовки распечатали успешно и без вопросов.

Расходиться участники пикетов начали лишь ближе к девяти вечера. На точке напротив выхода из метро все еще оставалось порядка тридцати человек. В этот вечер в Петербурге, в отличие от Москвы, никого не задержали.

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом – журналист отрицает, что этот пакет принадлежит ему. Из протокола допроса журналиста следует, что к нему не допускали адвоката, отказывались проводить смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы, тащили по полу и били по лицу. Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

текст: Екатерина Хабидулина / фото: Михаил Масленников

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