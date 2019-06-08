Путин объяснил свое недипломатичное поведение по отношению к Зеленскому

Долго державший в секрете от общественности мотивы, по которым он не поздравил президента Украины с победой на выборах и последующим вступлением в должность, российский лидер Владимир Путин спустя месяц дал этому объяснение. Препятствием для традиционного дипломатического ритуала в данном случае, по его словам, послужила недружественная лексика по отношению к России, которую себе время от времени его визави позволяет.

"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - произнес Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Что же касается возможных личных встреч с Зеленским, то, по словам Путина, он ничего против них не имеет. При этом россиянин сослался на то, что в его планах таких встреч пока нет, и, вдобавок, с украинской стороны ему пока ничего подобного не предлагали.

Закрывая тему нового президента соседнего государства, Путин признал за ним профессиональные актерские таланты, однако счел важным добавить, что нужно "не только казаться, но и быть кем-то".