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11:13

Парфенов категорически отказывается верить в вину журналиста "Медузы"

фото ЗакС политика Парфенов категорически отказывается верить в вину журналиста "Медузы"

Знаменитый в прошлом тележурналист, а ныне - популярный видеоблогер Леонид Парфенов отозвался на скандал с задержанием журналиста-расследователя Ивана Голунова, в квартире у которого правоохранители якобы обнаружили целую нарколабораторию. Парфенов знал фигуранта уголовного дела лично, работал вместе с ним и наотрез отказывается даже допускать мысль о том, что Голунова что-то связывало с наркоторговлей.

"Эти странные обстоятельста задержания, когда столько времени не дают никому сообщить, не дают пригласить адвоката, так поздно составляют протокол о самом задержании, и Иван явно не мог постоянно контролировать свои личные вещи, в которых вдруг потом что-то обнаруживается, и ключи от квартиры у него изъяли раньше, а потом в ней вдруг что-то нашли...", - описал вопиющую с его точки зрения процедуру журналист в своем Instagram.

Согласно его горькому выводу, российскую власть и ее силовые структуры журналисты начинают интересовать только тогда, когда журналист "что-то не то сказал, написал. показал, ни в каких других случаях".

Голунов утверждает, что психотропные вещества правоохранители ему попросту подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его обстоятельных разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

О том, как прошли пикеты солидарности с Голуновым на Невском проспекте, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

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