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12:43

Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков

фото ЗакС политика Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Обвинение предъявлено по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ст. 30 УК РФ. Предусмотренное наказание – от 10 до 20 лет лишения свободы.  

Источники в Кремле и в силовых структурах не исключают, что дело Голунова может быть заказным, пишет «Проект» в Telegram-канале. Один из собеседников издания в силовых структурах подтвердил, что версия о связи между задержанием Голунова и его работой рассматривается. Многие могли быть недовольны расследованием журналиста об устройстве рынка похоронных услуг в Москве, считает источник. Не исключает версию о заказе дела и неназванный чиновник администрации президента.

Администрация президента участвовала в решении вопроса об освобождении журналистов, которых накануне задержали в ходе пикетов в поддержку Голунова, сообщил один из чиновников. По его словам, Кремль давал команду полиции «действовать по закону» и отпустить всех участников протестной акции. Сотрудники МВД убеждают чиновников в виновности Голунова, сказали чиновники в Кремле.

Тем временем продолжаются пикеты в поддержку Голунова в ряде городов России, передает «Медуза». В Москве его коллеги вышли к Никулинскому суду уже к девяти утра, не зная точного времени начала заседания, на котором будет избираться мера пресечения. Выходят люди с плакатами в Пскове, Красноярске, Уфе, Томске, Екатеринбурге и многих других. Поддерживают Голунова и за границей – на пикеты выходят в Нью-Йорке, Вашингтоне и Шанхае.

Накануне неравнодушные к судьбе коллеги журналисты и сочувствующие вышли в пикеты в Москве и Петербурге. О том, как прошли пикеты солидарности с Голуновым на Невском проспекте, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

Иван  Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

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