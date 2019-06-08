Журналисту "Медузы" стало плохо, у него сотрясение мозга и подозрение на перелом

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову стало плохо, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Прибывшую к нему скорую помощь сначала не пускал следователь, однако в итоге медики все же осмотрели Голунова. У журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома, ему нужно сделать рентген, требуется госпитализация.
Обновлено 13:24: Начальник следственной части Евгений Машин отказал в госпитализации Голунова, сообщил Чиков.
В Никулинском суде Москвы должно начаться заседание, на котором Голунову изберут меру пресечения. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Источники в Кремле не исключают, что дело может быть заказным.
Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.
Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.
В ряде городов России 7 и 8 июня проходят пикеты в поддержку Голунова. 7 июня в Петербурге на Невский проспект вышли поддержать коллегу журналисты петербургских СМИ. О том, как это было - в репортаже ЗАКС.Ру.