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Новости

13:16

Журналисту "Медузы" стало плохо, у него сотрясение мозга и подозрение на перелом

фото ЗакС политика Журналисту "Медузы" стало плохо, у него сотрясение мозга и подозрение на перелом

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову стало плохо, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Прибывшую к нему скорую помощь сначала не пускал следователь, однако в итоге медики все же осмотрели Голунова. У журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома, ему нужно сделать рентген, требуется госпитализация.

Обновлено 13:24: Начальник следственной части Евгений Машин отказал в госпитализации Голунова, сообщил Чиков.

В Никулинском суде Москвы должно начаться заседание, на котором Голунову изберут меру пресечения. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Источники в Кремле не исключают, что дело может быть заказным.

Иван  Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

В ряде городов России 7 и 8 июня проходят пикеты в поддержку Голунова. 7 июня в Петербурге на Невский проспект вышли поддержать коллегу журналисты петербургских СМИ. О том, как это было - в репортаже ЗАКС.Ру.

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17:19    
А не надо избивать. И не всегда в суде. Зачастую после подлых избиений, как Кашина или Бекетова. Зачастую, они даже не успевают плохо почувствовать, как Хлебников, Эстимирова, Политковская, Евлоев.
Надеюсь, тебе и под следствием, и в суде всегда будет хорошо.

17:17   arturdyachkov   arturdyachkov1989906gag@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

15:20    
Сотрясение - самая симулируемая вещь. И чего же это всем либеральным сосункам становится плохо именно в зале суда? А не тогда, когда они закон нарушают.

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