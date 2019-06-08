Журналисту "Медузы" стало плохо, у него сотрясение мозга и подозрение на перелом

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову стало плохо, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Прибывшую к нему скорую помощь сначала не пускал следователь, однако в итоге медики все же осмотрели Голунова. У журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома, ему нужно сделать рентген, требуется госпитализация.

Обновлено 13:24: Начальник следственной части Евгений Машин отказал в госпитализации Голунова, сообщил Чиков.

В Никулинском суде Москвы должно начаться заседание, на котором Голунову изберут меру пресечения. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Источники в Кремле не исключают, что дело может быть заказным.