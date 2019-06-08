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13:59

Вторая бригада медиков заподозрила у Ивана Голунова черепно-мозговую травму

фото ЗакС политика Вторая бригада медиков заподозрила у Ивана Голунова черепно-мозговую травму

Уже вторая бригада врачей скорой помощи настаивает на немедленной госпитализации корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщил адвокат Павел Чиков.

По словам Чикова, следователь попытался надавить на медиков, препятствовал опросу Голунова. Однако, несмотря на это, медики настаивают на доставлении журналиста в больницу. У Голунова подозревают серьезную закрытую черепно-мозговую травму, пишет BAZA.

До этого Голунову уже вызывали скорую. Около часа назад медики первой бригады заподозрили у него перелом ребер и определили сотрясение головного мозга. Начальник следственной части Евгений Машин в госпитализации журналиста отказал.

В Никулинском суде Москвы должно начаться заседание, на котором Голунову изберут меру пресечения. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Источники в Кремле не исключают, что дело может быть заказным.

Иван  Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

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17:17   arturdyachkov   arturdyachkov1989906gag@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

16:08    
Запасайтесь поп-корном. Начинается очередной спектакль. Как только дерут это дерьмо за яйца- за наркоту, за педофилию, за провокации и [цензура]иганство, за вандализм - начинаются арии про беззаконие власти, жестокость, подбросы улик, здоровье резко ухудшается и прочая , и прочая, и прочая. Всё сразу не упомнишь, а то и могут выдумать что ещё пооригинальней ( кровавые агенты КГБ, инопланетяне и пр. ). Естественно, их "преследование" связано с их борьбой за счастье народа против воровской лживой власти. Знаем, слышали много раз.
Но " меня терзают смутные сомнения". За наркоту каждый день арестовывают не одного человека. Но проплаченная визгливая кампания о зверствах власти начинается мгновенно только по определённым персонажам. Остальные не интересны - они не пятая колонна и за них не заплатят.

14:18    
"следователь попытался надавить на медиков, препятствовал опросу Голунова"
Вот же падаль какая.

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