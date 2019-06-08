Вторая бригада медиков заподозрила у Ивана Голунова черепно-мозговую травму

Уже вторая бригада врачей скорой помощи настаивает на немедленной госпитализации корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщил адвокат Павел Чиков.

По словам Чикова, следователь попытался надавить на медиков, препятствовал опросу Голунова. Однако, несмотря на это, медики настаивают на доставлении журналиста в больницу. У Голунова подозревают серьезную закрытую черепно-мозговую травму, пишет BAZA.

До этого Голунову уже вызывали скорую. Около часа назад медики первой бригады заподозрили у него перелом ребер и определили сотрясение головного мозга. Начальник следственной части Евгений Машин в госпитализации журналиста отказал.

В Никулинском суде Москвы должно начаться заседание, на котором Голунову изберут меру пресечения. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Источники в Кремле не исключают, что дело может быть заказным.

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.