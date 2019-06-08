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14:37

Ивана Голунова везут в больницу

фото ЗакС политика Ивана Голунова везут в больницу

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова госпитализировали, везут в 71 больницу Москвы, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.

Ранее Голунову дважды вызывали скорую, и оба раза медики настаивали на госпитализации. При осмотре первой бригадой у журналиста заподозрили перелом ребер и определили сотрясение головного мозга. При втором осмотре было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Однако оба раза следователи отказывали в госпитализации Голунова.

В Никулинском суде Москвы должно начаться заседание, на котором Голунову изберут меру пресечения. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Источники в Кремле не исключают, что дело может быть заказным.

Иван  Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

 

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