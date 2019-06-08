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15:59

Советник президента пообещал изучить дело Голунова

фото ЗакС политика Советник президента пообещал изучить дело Голунова

Советник президента Антон Кобяков пообещал лично изучить дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Росбалт».

«Посмотрим, проверим, изучим», - сказал Кобяков в ответ на вопрос журналиста о ситуации с задержанием Голунова.

Говоря о публикации фотографий на сайте ГУ МВД Москвы, которые изначально выдавались за фото из квартиры Голунова, Кобяков напомнил, что «за обман и подтасовку фактов есть статья». «Те, кто это делает, за это ответят», - подчеркнул он.

Иван Голунов находится в больнице, туда его доставили после двух вызовов скорой. При осмотре первой бригадой у журналиста заподозрили перелом ребер и определили сотрясение головного мозга. При втором осмотре было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Однако оба раза следователи отказывали в госпитализации Голунова.

В Никулинском суде Москвы должно начаться заседание, на котором Голунову изберут меру пресечения. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Источники в Кремле не исключают, что дело может быть заказным.

Иван  Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

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