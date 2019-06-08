Советник президента пообещал изучить дело Голунова

Советник президента Антон Кобяков пообещал лично изучить дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Росбалт».

«Посмотрим, проверим, изучим», - сказал Кобяков в ответ на вопрос журналиста о ситуации с задержанием Голунова.

Говоря о публикации фотографий на сайте ГУ МВД Москвы, которые изначально выдавались за фото из квартиры Голунова, Кобяков напомнил, что «за обман и подтасовку фактов есть статья». «Те, кто это делает, за это ответят», - подчеркнул он.

Иван Голунов находится в больнице, туда его доставили после двух вызовов скорой. При осмотре первой бригадой у журналиста заподозрили перелом ребер и определили сотрясение головного мозга. При втором осмотре было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Однако оба раза следователи отказывали в госпитализации Голунова.

В Никулинском суде Москвы должно начаться заседание, на котором Голунову изберут меру пресечения. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Источники в Кремле не исключают, что дело может быть заказным.

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.